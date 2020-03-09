|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|TALHA AKÇAY
|0
|%0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YAVUZ
|0
|%0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|CENK CENKÇİLER
|0
|%0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FERDİ AYAZ
|0
|%0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|ONUR METİNBAŞ
|0
|%0
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ BAYER
|0
|%0
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|YASEMİN TUNA
|0
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KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN TOKSUN
|0
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|YASEMİN BAHAR
|0
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MİNE NORŞON
|0
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZLEM BAYRAKTAR
|0
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|NİLÜFER AKÇAKOCA DEMİR
|0
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİRHAN KAYAN
|0
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT GİRAY ÜLKER
|0
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN MENGE
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT ÖZGAN
|0
|%0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT YILDIRIM
|0
|%0
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