DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
TALHA AKÇAY 0 %0 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YAVUZ 0 %0 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
CENK CENKÇİLER 0 %0 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET FERDİ AYAZ 0 %0 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
ONUR METİNBAŞ 0 %0 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ BAYER 0 %0 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
YASEMİN TUNA 0 %0 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN TOKSUN 0 %0 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
YASEMİN BAHAR 0 %0 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
MİNE NORŞON 0 %0 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZLEM BAYRAKTAR 0 %0 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
NİLÜFER AKÇAKOCA DEMİR 0 %0 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
EMİRHAN KAYAN 0 %0 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
HALİT GİRAY ÜLKER 0 %0 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN MENGE 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT ÖZGAN 0 %0 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT YILDIRIM 0 %0 Detay