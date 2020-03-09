DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER YETİŞ 0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
NAZMİ KIZILTEPE 0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ HENKOĞLU 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖZDEMİR 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇAKIR 0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
SULTAN ÖZSOY 0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
SULTAN DİKİCİ 0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN BAŞ 0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ DEMİREL 0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP KARABULUT 0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
ADİLE ABACI 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN TİYMUR 0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
YASEMİN DAĞ 0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
FESİH CAN 0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA SEZER 0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZLEM ASİLTÜRK 0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GÖK 0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay