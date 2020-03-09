DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇINAR 0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR YÜCEL 0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ORUÇ FATİH ERBİLİCİ 0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
EROL ONGUR 0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
RUKİYE KILIÇKIRAN 0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BOZKURT 0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR SALTAN 0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
OKAN KISACIK 0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN DAL 0 %0 Detay