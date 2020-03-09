|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖZKARABULUT
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KARABALIK
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ ALİ ÇETİNKOL
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN UZUN
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NEJDET DELEN
|0
|%0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|NALAN ILGIN
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN YILMAZER
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMURAN SAYHAN
|0
|%0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALTAN ERTAN
|0
|%0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEHRA HUMAY ZENGÜL
|0
|%0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL KORKMAZ
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM BİRTÜRK AVŞAR
|0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL KARA
|0
|%0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM YILMAZ
|0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SELİM TAHİNCİOĞLU
|0
|%0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM SUBAŞI
|0
|%0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|ARSLAN ARSLAN
|0
|%0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ EMRAH GÜRBÜZ
|0
|%0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|RASİH MUHAMMET DANIŞ
|0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜFİDE BOĞAZLIYANLIOĞLU
|0
|%0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVDA SAYDAM İRGİN
|0
|%0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDEM IŞIKLAR
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ESİN AYDEMİR
|0
|%0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AVCI
|0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|İLTAN EKMEKÇİOĞLU
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|LOKMAN ALPAYDIN
|0
|%0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|KUBİLAY SEVENCAN
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YILMAZ
|0
|%0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUTALİP GEÇER
|0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN ERDOĞAN
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZELİHA AKSOY
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN ÇAMUKA
|0
|%0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SANCAR ÖZTÜRK
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM AVCI
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED BENAN ŞENBAYRAM
|0
|%0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|CEYLAN YALÇIN
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|FAİK EREN
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HANDE MUTLU
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE ATEŞ
|0
|%0
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