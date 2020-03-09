DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÖZKARABULUT 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KARABALIK 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ ALİ ÇETİNKOL 0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN UZUN 0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
NEJDET DELEN 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
NALAN ILGIN 0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN YILMAZER 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
KAMURAN SAYHAN 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ALTAN ERTAN 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ZEHRA HUMAY ZENGÜL 0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL KORKMAZ 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
CEM BİRTÜRK AVŞAR 0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL KARA 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM YILMAZ 0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SELİM TAHİNCİOĞLU 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM SUBAŞI 0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
ARSLAN ARSLAN 0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ EMRAH GÜRBÜZ 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
RASİH MUHAMMET DANIŞ 0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
MÜFİDE BOĞAZLIYANLIOĞLU 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
SEVDA SAYDAM İRGİN 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
ERDEM IŞIKLAR 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ESİN AYDEMİR 0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AVCI 0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
İLTAN EKMEKÇİOĞLU 0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
LOKMAN ALPAYDIN 0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
KUBİLAY SEVENCAN 0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YILMAZ 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
MUTALİP GEÇER 0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN ERDOĞAN 0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
ZELİHA AKSOY 0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN ÇAMUKA 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
SANCAR ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM AVCI 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED BENAN ŞENBAYRAM 0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
CEYLAN YALÇIN 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
FAİK EREN 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
HANDE MUTLU 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE ATEŞ 0 %0 Detay