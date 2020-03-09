|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FATİH YAŞAR
|0
|%0
|Detay
|
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÇAMKERTEN
|0
|%0
|Detay
|
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ALİ ÜNSÜR
|0
|%0
|Detay
|
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKERİYA ÇILDIR
|0
|%0
|Detay
|
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜKAİL İZGİ
|0
|%0
|Detay
|
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT GÜLAĞIZ
|0
|%0
|Detay
|
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN AKTAN
|0
|%0
|Detay
|
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ÖZDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS KATI
|0
|%0
|Detay
|
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF NUHOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN BOZKURT
|0
|%0
|Detay