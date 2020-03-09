|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YEGİT
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HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN YILDIRIM
|0
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
|NİMETULLAH DEMİRTAŞ
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ATALAY
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|EBUBEKİR AKARSU
|0
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VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ALİ ATALAY
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|NAHİT DİZMAN
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KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %0
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RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABİT ÖZDEMİR
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SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MAŞUK ATAŞ
|0
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SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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SUNGU
Açılan Sandık Oranı %0
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UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
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YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YONCALI
Açılan Sandık Oranı %0
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