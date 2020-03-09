|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ÖZÇELİK
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BOR
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN FERHAT
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ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET CEYLAN
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ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRİ İLHAN
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT GÜNGÖR
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ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZET TUNÇER
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAY
Açılan Sandık Oranı %0
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AZATLI
Açılan Sandık Oranı %0
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BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
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DEĞİRMENLİ
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DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
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DÜNDARLI
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EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %0
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HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAKAPI
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KEÇİKALESİ
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KEMERHİSAR
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KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLGÖLCÜK
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YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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