DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KAYAN 0 %0 Detay
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
SABAHAT AKTUĞ 0 %0 Detay
İDİL
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SEYFEDDİN NESLİNEBİ 0 %0 Detay
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ULUDERE
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BELDELER ADAY OY ORAN
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞVERİMLİ
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ÇALIŞKAN
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FINDIK
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GÖRÜMLÜ
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HİLAL
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KARALAR
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KASRİK
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KUMÇATI
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SIRTKÖY
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ŞENOBA
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UZUNGEÇİT
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