DEVA Partisi SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA MİLLİ
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AYAZ
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|TARIK TUNÇ
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEN ERAT
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ COŞKUNER
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL MÜMTAZ AKINCI
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|KIVANÇ ÇETİNKAYA
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL KAÇAR
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT ÇAM
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER BULUR
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDİ IŞIK
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN KURBAN ARSLAN
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR EMRE
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT GÜNAYDIN
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET BAKIR
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|NADİR GÜRKAN YETKİN
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP OĞUZ
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ KAHRAMAN
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT GAZİ BENLİ
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|KASIM GÜMÜŞ
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS EMRE ÖZDEMİR
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET MİRZA
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|CENAP EKİNCİ
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT CAYMAZ
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|HANIM HÜLYA GÖÇER
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP CEYLAN
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SAİT BAŞARAN
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF TÜRKMEN
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇELİK ERİMEZ
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM KURT
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI OSMAN UÇAR
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA ÇAKIR
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MİRZA ÖZBEG
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÇELİK
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|TANER GENÇER
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNA TOKUÇ
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS ŞAHİN
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|SERAP KARAOSMANOĞLU
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|TANER BARIŞIK
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜSLÜM DOĞAN
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|LALAN PARILTI
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM GÖZ
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ATMANİ
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RIFAT RAFAEL HALEVA
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM YILDIZ
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH SAKAR
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ENSAR BATURMAN
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYİT KARACA
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP GERÇEK
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR KERİMOĞLU
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRAN DİNÇER
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHSİN ERDEM
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|EBUBEKİR AKARSU
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA ALTUNTAŞ
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT GÜNGÖR
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZER YETGİN
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS BAYAZİT
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|PINAR KUK İSLAMOĞLU
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ERDOĞAN
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|KEBİRE BİRER TÜRK
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|RIDVAN ÇELİK
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN KANDEMİR
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR İNCE
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KAPLAN
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYFEDDİN NESLİNEBİ
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT AY
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK KESKİN
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL GÜLER
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET RENÇBER
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN İRVEN
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ASLI ÜRESİN
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT YILDIRIM
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KELEŞ
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|