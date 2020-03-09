DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

DEVA Partisi SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA MİLLİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AYAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
TARIK TUNÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEN ERAT
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ COŞKUNER
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
CELAL MÜMTAZ AKINCI
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
KIVANÇ ÇETİNKAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL KAÇAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT ÇAM
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER BULUR
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ERDİ IŞIK
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
CAN KURBAN ARSLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR EMRE
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT GÜNAYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
FİKRET BAKIR
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
NADİR GÜRKAN YETKİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP OĞUZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ KAHRAMAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT GAZİ BENLİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
KASIM GÜMÜŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS EMRE ÖZDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET MİRZA
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
CENAP EKİNCİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT CAYMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
HANIM HÜLYA GÖÇER
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP CEYLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SAİT BAŞARAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF TÜRKMEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ÇELİK ERİMEZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM KURT
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
HACI OSMAN UÇAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA ÇAKIR
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
MİRZA ÖZBEG
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÇELİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
TANER GENÇER
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
TUNA TOKUÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
İDRİS ŞAHİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
SERAP KARAOSMANOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
TANER BARIŞIK
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
MÜSLÜM DOĞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
LALAN PARILTI
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM GÖZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ATMANİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
RIFAT RAFAEL HALEVA
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM YILDIZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH SAKAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ENSAR BATURMAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
SEYİT KARACA
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP GERÇEK
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKADİR KERİMOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRAN DİNÇER
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHSİN ERDEM
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
EBUBEKİR AKARSU
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA ALTUNTAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT GÜNGÖR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
SEZER YETGİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS BAYAZİT
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
PINAR KUK İSLAMOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ERDOĞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
KEBİRE BİRER TÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
RIDVAN ÇELİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
METİN KANDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
SERDAR İNCE
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KAPLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
SEYFEDDİN NESLİNEBİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT AY
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
SELÇUK KESKİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL GÜLER
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET RENÇBER
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN İRVEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ASLI ÜRESİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT YILDIRIM
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KELEŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0