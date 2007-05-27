|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|KERİM AKINCI
|0
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH YILDIRIM
|0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ZÜHTÜ SOYDAR
|0
|%0
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
|PERVİN TOPUZ
|0
|%0
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DİNÇER
|0
|%0
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|NERİMAN ARAT
|0
|%0
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜLKÜ YILDIRIM
|0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHAN TURGUT
|0
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN SİVRİ
|0
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GİZEM ERDİ
|0
|%0
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER BAYDU
|0
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
|NURSEN ÇIKRIKCIOĞLU
|0
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|LEYLA SEZER
|0
|%0
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DURMUŞ TOBAL
|0
|%0
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER ÇIBIK
|0
|%0
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRİ KULAK
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMİDE DOĞAN
|0
|%0
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