DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
KERİM AKINCI 0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH YILDIRIM 0 %0 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ZÜHTÜ SOYDAR 0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
PERVİN TOPUZ 0 %0 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN DİNÇER 0 %0 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
NERİMAN ARAT 0 %0 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ÜLKÜ YILDIRIM 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
BURHAN TURGUT 0 %0 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN SİVRİ 0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
GİZEM ERDİ 0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
SONER BAYDU 0 %0 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
NURSEN ÇIKRIKCIOĞLU 0 %0 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
LEYLA SEZER 0 %0 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
DURMUŞ TOBAL 0 %0 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFFER ÇIBIK 0 %0 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
FİKRİ KULAK 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
HAMİDE DOĞAN 0 %0 Detay