|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN TAŞGIN
|0
|%0
|Detay
|
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|HİLAL SEFER
|0
|%0
|Detay
|
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
|METEHAN ASLAN
|0
|%0
|Detay
|
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZYÖN
|0
|%0
|Detay
|
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI AHMET DENEK
|0
|%0
|Detay
|
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN BULUT
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI SALİH BABAYİĞİT
|0
|%0
|Detay
|
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM ÖZKÖK
|0
|%0
|Detay
|
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HİCRAN SEFER
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL DENEK
|0
|%0
|Detay
|
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA LÜY
|0
|%0
|Detay