DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İHSAN TAŞGIN 0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
HİLAL SEFER 0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
METEHAN ASLAN 0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZYÖN 0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HACI AHMET DENEK 0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN BULUT 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
HACI SALİH BABAYİĞİT 0 %0 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM ÖZKÖK 0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
HİCRAN SEFER 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL DENEK 0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA LÜY 0 %0 Detay