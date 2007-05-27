DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT ÖZGER 0 %0 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÖZEN 0 %0 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
BAHRİ ŞABAN KARAKAMA 0 %0 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
EFRAHİM ÇELİK 0 %0 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZEN 0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİ KUTLUK 0 %0 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
METİN KORKMAZ 0 %0 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR PAKOL 0 %0 Detay