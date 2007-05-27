|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN DEMİR
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GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRETTİN ATALAR
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖNDER BOSTANCI
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ELVANPAZARCIK
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %0
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GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|TAŞKIN UÇAR
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