DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ GÜNDÜZ 0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLTEN DEMİRBAŞ 0 %0 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN BURAK SEVİNÇ 0 %0 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR KURTULUŞ YETKİN 0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
DENİZ ÇAĞLAR 0 %0 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞUAYİP ÇINAR 0 %0 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLSEN BİRSU ŞUMNU 0 %0 Detay
ETİMESGUT
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DOĞAN PARLAK 0 %0 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN KAYGUSUZ 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
NİLGÜN BİRBAŞ 0 %0 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
TARKAN DENİZKAYA 0 %0 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
CAN OKAN ERDEN 0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
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ECEVİT AKBABA 0 %0 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KEÇİÖREN
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UĞUR ŞENER KALEMLER 0 %0 Detay
KIZILCAHAMAM
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL UTKU ÖZTERZİ 0 %0 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN TEKERTARLA 0 %0 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
NURAN ATAK 0 %0 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL DAYI 0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
ENVER AYDIN 0 %0 Detay