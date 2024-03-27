|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ GÜNDÜZ
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLTEN DEMİRBAŞ
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN BURAK SEVİNÇ
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR KURTULUŞ YETKİN
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|DENİZ ÇAĞLAR
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞUAYİP ÇINAR
|0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLSEN BİRSU ŞUMNU
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAN PARLAK
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN KAYGUSUZ
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|NİLGÜN BİRBAŞ
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|TARKAN DENİZKAYA
|0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN OKAN ERDEN
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ECEVİT AKBABA
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR ŞENER KALEMLER
|0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL UTKU ÖZTERZİ
|0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN TEKERTARLA
|0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NURAN ATAK
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL DAYI
|0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|ENVER AYDIN
|0
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