DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
BERKE ERTEM 0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN DEMİRTAŞ 0 %0 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL UZAN 0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÖZÇELİK 0 %0 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
YALÇIN ÖZHAN 0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
REYHAN ÇAKIR 0 %0 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ENES DEMİRCİ 0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ONUR KARA 0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
FETHİYE ARSLANKARA 0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KÜLAHLI 0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ÜRAS 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH GÖKTÜRK 0 %0 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
SUNA AKYILDIZ 0 %0 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
BEYHAN ÇAKIR ŞAKLAR 0 %0 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÇELİK 0 %0 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ERTAN MORAL 0 %0 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEP HAZAROĞLU 0 %0 Detay