|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BERKE ERTEM
|0
|%0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN DEMİRTAŞ
|0
|%0
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL UZAN
|0
|%0
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÖZÇELİK
|0
|%0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
|YALÇIN ÖZHAN
|0
|%0
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
|REYHAN ÇAKIR
|0
|%0
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES DEMİRCİ
|0
|%0
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ONUR KARA
|0
|%0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
|FETHİYE ARSLANKARA
|0
|%0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KÜLAHLI
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ÜRAS
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH GÖKTÜRK
|0
|%0
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|SUNA AKYILDIZ
|0
|%0
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|BEYHAN ÇAKIR ŞAKLAR
|0
|%0
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÇELİK
|0
|%0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTAN MORAL
|0
|%0
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP HAZAROĞLU
|0
|%0
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