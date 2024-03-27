|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DURSUN
|0
|%0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN CEBECİ
|0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN MURAT YOLUK
|0
|%0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZNUR TOSUN
|0
|%0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|ONUR ÖZAYDIN
|0
|%0
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SAADETTİN ARI
|0
|%0
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|TANER ÇINARKES
|0
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KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ALPAĞUT
|0
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRİYE YILMAZ
|0
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|BETÜL URUK
|0
|%0
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİM DEMİRAY
|0
|%0
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİDE ÇINARKES
|0
|%0
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN ÖZEN
|0
|%0
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURDAN BİLGİN
|0
|%0
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SESKİR
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE ÇAY
|0
|%0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TUNCER
|0
|%0
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