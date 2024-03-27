DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL AYDIN 0 %0 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
NAİM KAVAK 0 %0 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS EMRE BAZ 0 %0 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN MALKOÇ 0 %0 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY AYDIN 0 %0 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEVLÜT EREN KAPLAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR YILDIZ 0 %0 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
ARMAĞAN YILDIZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay