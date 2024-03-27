|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL AYDIN
|0
|%0
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİM KAVAK
|0
|%0
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS EMRE BAZ
|0
|%0
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN MALKOÇ
|0
|%0
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY AYDIN
|0
|%0
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT EREN KAPLAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR YILDIZ
|0
|%0
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ARMAĞAN YILDIZ
|0
|%0
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