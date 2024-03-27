|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|NİYAZİ İNCEARIK
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED DAĞCI
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN TOPALOĞLU
|0
|%0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BARNA
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ÖZTÜRKMEN
|0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN ERDEM
|0
|%0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ BARNA
|0
|%0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN KILIÇ
|0
|%0
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