DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
NİYAZİ İNCEARIK 0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED DAĞCI 0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN TOPALOĞLU 0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA BARNA 0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ÖZTÜRKMEN 0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN ERDEM 0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ BARNA 0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN KILIÇ 0 %0 Detay