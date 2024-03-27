|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE SÜNER
|0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|KÜBRA KARADEMİR
|0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM KARAPO
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|DİZEM DURMAZ
|0
|%0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|BERK OYAR
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KİREÇ
|0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|SERAP İLTER
|0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN İLİK
|0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN YILMAZ DOĞUIŞIK
|0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEKİN KARAGÜZEL
|0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BARKIN KESİCİ
|0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|DUYGU ÖLÇAR ATICI
|0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZELİHA MELTEM YİĞİT
|0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET MERT AKIN
|0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT ATAK
|0
|%0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE
|0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|YASEMİN TOPÇU
|0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|AZMİ YAMAÇ
|0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN VURANEL
|0
|%0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖKÇECİ
|0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA PINAR ATAK
|0
|%0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|BERNA AYKAÇ
|0
|%0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|TÜLİN ÖZ
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN ARSLANOĞLU
|0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVDA İNANLI
|0
|%0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDA ÇAKIR
|0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERİFE ŞULE ÜNLÜ
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR KAYA
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ENES GÜNGÖR
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|OYA KAHRAMAN
|0
|%0
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