DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE SÜNER 0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
KÜBRA KARADEMİR 0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
CEM KARAPO 0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
DİZEM DURMAZ 0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
BERK OYAR 0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KİREÇ 0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
SERAP İLTER 0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
TAHSİN İLİK 0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
METİN YILMAZ DOĞUIŞIK 0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEKİN KARAGÜZEL 0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
BARKIN KESİCİ 0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
DUYGU ÖLÇAR ATICI 0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
ZELİHA MELTEM YİĞİT 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET MERT AKIN 0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT ATAK 0 %0 Detay
KARABURUN
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NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
YASEMİN TOPÇU 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
AZMİ YAMAÇ 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN VURANEL 0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖKÇECİ 0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA PINAR ATAK 0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
BERNA AYKAÇ 0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
TÜLİN ÖZ 0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN ARSLANOĞLU 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
SEVDA İNANLI 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
SEDA ÇAKIR 0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERİFE ŞULE ÜNLÜ 0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR KAYA 0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ENES GÜNGÖR 0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
OYA KAHRAMAN 0 %0 Detay