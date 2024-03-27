|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
|BERKAY PELİN
|0
|%0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN ERCAN
|0
|%0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
|DEMET ÖZDEMİR ÇAKAL
|0
|%0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN ÇAKAL
|0
|%0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
|BİRKAN KARAYEL
|0
|%0
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN TÖNGEL
|0
|%0
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLSILA ÇOŞKUN
|0
|%0
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH ÖNAL
|0
|%0
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT UZCAN
|0
|%0
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEVVAL POLAT
|0
|%0
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|FEHMİ TOY
|0
|%0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN SAL
|0
|%0
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