|BELDELER
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ALTINOVA
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DÜZKIŞLA
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ELMAKAYA
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ERENTEPE
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KARAAĞAÇLI
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KIRKÖY
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KIZILAĞAÇ
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KONAKKURAN
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KONUKBEKLER
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RÜSTEMGEDİK
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SARIPINAR
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SERİNOVA
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SUNGU
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UZGÖRÜR
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YAYGIN
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YEŞİLOVA
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YONCALI
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