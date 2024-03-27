|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
|NİĞMET US
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KOÇ
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ARABACI
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR FALCIOĞLU
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ AK
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM UĞUR YAVUZ
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT FALCIOĞLU
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN DİKSOY
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE YÜRÜKCÜ
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TERME
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN BOZ
|0
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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