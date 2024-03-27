DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

DSP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN BULDU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET OLCAY AKINCI
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
AYDA NUR GÜL
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
ÖNCÜ UYSAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN TURAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SELİM ÇETİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN ŞAKLAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
AZİZE YİLDIRIM
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT KOÇAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL KÖROĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
EJDER ONURSAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN BEKŞEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ AYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN NAMLIOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
ÇİĞDEM MERCAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
SEVİL DEĞİRMENCİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET MUTLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT BAYRAM
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
DOĞUKAN ÇETİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
NAMIK KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
NACİYE AKDOĞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET GEÇİM
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ARTUN
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR YILDIZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN ATLA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET AYDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT ŞAHBAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULBAKİ YILDIZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ ÖNER
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BOZKURT
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
KOREL KARADAĞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
İREM GAMZE DEMİRCİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
AZİZ YİLDIRIM
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
TUĞÇE BABUÇÇU
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
ZİLAN KARAKUŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
EFE BEDİRHAN ÖZBİLGE
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
NESİM PAKIR
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL CEM PÜLTEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ARSLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
ELA SOYLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
SİBEL İMAMOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
RUKİYE DİLARA ÜNSAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN BULANIKOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT OCAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
TUĞÇE SEVİL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
METİN KAYALI
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZKAN KOÇAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
KEZBAN UZUNTEPE
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
SERAP BİLMEZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİYE CANSU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
TURGAY AKBABA
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ERÇELEBİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
SEVİNÇ ERENCAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM BIYIK
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET MÜMTAZ MADEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
YONCA FATMA DEMİRCİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM BAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF YİĞİT
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
ERSAN YILMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA İP
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ARLI
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR TÜRKEŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
METİN KAPLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN GÜZELGÜN
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER GALİP ÖZBERK
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR ERDEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
İNAN ÜNSAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ALPER YÜKSEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
ZEHRA ATAKAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0