DSP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN BULDU
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KAYA
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET OLCAY AKINCI
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDA NUR GÜL
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖNCÜ UYSAL
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN TURAN
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SELİM ÇETİN
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN ŞAKLAR
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZE YİLDIRIM
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT KOÇAK
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL KÖROĞLU
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|EJDER ONURSAL
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN BEKŞEN
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ AYDIN
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN NAMLIOĞLU
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KAYA
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇİĞDEM MERCAN
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVİL DEĞİRMENCİ
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET MUTLU
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT BAYRAM
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞUKAN ÇETİN
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|NAMIK KAYA
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|NACİYE AKDOĞAN
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GEÇİM
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ARTUN
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR YILDIZ
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN ATLA
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET AYDEMİR
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT ŞAHBAZ
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULBAKİ YILDIZ
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ ÖNER
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BOZKURT
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|KOREL KARADAĞ
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|İREM GAMZE DEMİRCİ
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ YİLDIRIM
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞÇE BABUÇÇU
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİLAN KARAKUŞ
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|EFE BEDİRHAN ÖZBİLGE
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|NESİM PAKIR
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL CEM PÜLTEN
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ARSLAN
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ELA SOYLU
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SİBEL İMAMOĞLU
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|RUKİYE DİLARA ÜNSAL
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN BULANIKOĞLU
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT OCAK
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞÇE SEVİL
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN KAYALI
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN KOÇAK
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|KEZBAN UZUNTEPE
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SERAP BİLMEZ
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİYE CANSU
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY AKBABA
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ERÇELEBİ
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVİNÇ ERENCAN
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM BIYIK
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET MÜMTAZ MADEN
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|YONCA FATMA DEMİRCİ
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM BAŞ
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF YİĞİT
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSAN YILMAZ
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA İP
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ARLI
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR TÜRKEŞ
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN KAPLAN
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN GÜZELGÜN
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER GALİP ÖZBERK
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR ERDEN
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|İNAN ÜNSAL
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER YÜKSEL
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEHRA ATAKAN
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|