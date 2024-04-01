PAMUKKALE SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.05 12.839
|
%47.74|17.001LEVENT YILDIRIM
|%0 0
|%3.97 1.415
|%0 0
|%0.90 320
|%11.33 4.036
|
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.40|2.153MURAT KUMRAL
|%20.56 896
|%0 0
|%28.16 1.227
|%0 0
|%0 0
|%1.88 82
|
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.18|1.581YUSUF GÜLSEVER
|%31.81 1.221
|%0 0
|%25.21 968
|%0 0
|%0 0
|%1.80 69
|
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.32 1.706
|
%56.73|2.593ÖNDER DEMİR
|%0 0
|%1.27 58
|%0 0
|%0 0
|%4.68 214
|
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.21 1.718
|%5.89 272
|%0 0
|%1.34 62
|%0 0
|%0.80 37
|%54.75 2.528
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.73 2.295
|
%34.11|2.467BİRSEN ÇELİK
|%0 0
|%23.64 1.710
|%0 0
|%0 0
|%10.51 760
|
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%53.19|9.218MEHMET ALİ ORPAK
|%30.44 5.275
|%11.63 2.015
|%0 0
|%0 0
|%4.74 822
|
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%57.28|7.392AHMET HAKAN
|%38.36 4.951
|%1.84 237
|%0 0
|%0 0
|%2.53 326
|
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%63.18|7.512CENGİZ ARSLAN
|%22.98 2.732
|%0 0
|%4.37 520
|%0 0
|%0 0
|%9.47 1.126
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.52 1.414
|
%27.94|1.611ALİ ALTINER
|%0 0
|%23.08 1.331
|%0 0
|%0 0
|%24.45 1.410
|
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.27 10.763
|
%37.36|13.738SEMİH DERE
|%0 0
|%2.50 921
|%0 0
|%6.74 2.480
|%24.12 8.869
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.54 2.878
|
%55.92|3.875MEHMET ALİ ERAYDIN
|%0 0
|%1.07 74
|%0 0
|%0 0
|%1.47 102
|
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%45.18|8.623YÜKSEL KEPENEK
|%11.35 2.166
|%1.87 356
|%0.58 111
|%0 0
|%41.02 7.830
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.50 5.001
|
%50.27|6.530ERKAN HAYLA
|%0 0
|%3.88 504
|%0 0
|%0 0
|%7.36 956
|
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.21 64.269
|
%57.78|115.311ŞENİZ DOĞAN
|%0 0
|%2.21 4.405
|%2.03 4.050
|%0 0
|%5.77 11.520
|
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.79 56.802
|
%46.04|87.781ALİ RIZA ERTEMÜR
|%0 0
|%14.90 28.404
|%0.79 1.501
|%0.15 280
|%8.33 15.878
|
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.57 8.506
|
%52.60|10.762MEHMET SALİH KONYA
|%0 0
|%2.44 499
|%1.75 359
|%0 0
|%1.63 334
|
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%50.36|4.947OSMAN KILIÇ
|%45.23 4.443
|%2.00 196
|%0 0
|%0 0
|%2.41 237
|
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.30 10.707
|
%52.87|14.404KADİR TATIK
|%0 0
|%4.24 1.156
|%0 0
|%0 0
|%3.58 975
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.48 13.287
|
%44.81|15.884
|%0 0
|%4.74 1.682
|%0 0
|%0 0
|%12.97 4.598
|
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.61|2.159
|%22.01 958
|%0 0
|%25.76 1.121
|%0 0
|%0 0
|%2.62 114
|
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.45|1.429
|%32.81 1.252
|%0 0
|%20.78 793
|%0 0
|%0 0
|%8.96 342
|
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.92 1.647
|
%56.38|2.585
|%0 0
|%2.42 111
|%0 0
|%0 0
|%5.28 242
|
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.43 1.757
|%9.84 450
|%0 0
|%4.48 205
|%0 0
|%0 0
|%47.24 2.160
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.52 2.028
|
%34.26|2.436
|%0 0
|%18.83 1.339
|%0 0
|%8.34 593
|%10.05 715
|
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%53.55|9.172
|%27.18 4.655
|%13.22 2.264
|%0 0
|%0 0
|%6.06 1.038
|
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%57.03|7.318
|%36.01 4.621
|%2.71 348
|%0 0
|%0 0
|%4.24 544
|
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%61.26|7.276
|%24.66 2.929
|%0 0
|%5.46 649
|%0 0
|%0 0
|%8.62 1.024
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.67 1.403
|
%31.81|1.809
|%0 0
|%21.35 1.214
|%0 0
|%0 0
|%22.17 1.261
|
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.69 11.163
|
%39.22|14.266
|%0 0
|%4.18 1.521
|%0 0
|%4.25 1.544
|%21.66 7.877
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.30 2.827
|
%54.26|3.714
|%0 0
|%2.53 173
|%0 0
|%0 0
|%1.91 131
|
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%46.33|8.738
|%12.78 2.410
|%3.21 605
|%0.68 128
|%0 0
|%37.01 6.981
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.50 5.122
|
%47.83|6.202
|%0 0
|%4.37 567
|%0 0
|%0 0
|%8.31 1.077
|
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.99 63.619
|
%52.91|105.225
|%0 0
|%3.76 7.488
|%2.39 4.757
|%0 0
|%8.95 17.803
|
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.21 59.340
|
%46.49|88.400
|%0 0
|%11.14 21.177
|%0.88 1.680
|%0 0
|%10.27 19.532
|
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.52 7.876
|
%52.21|10.673
|%0 0
|%3.26 667
|%3.36 687
|%0 0
|%2.65 541
|
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%47.38|4.648
|%44.67 4.383
|%4.16 408
|%0 0
|%0 0
|%3.79 372
|
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.06 10.877
|
%48.82|13.255
|%0 0
|%5.96 1.618
|%0 0
|%0 0
|%5.17 1.403
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|AVNİ ÖRKİ
|100.168
|%50.26
|
|AHMET DİVARCI
|91.004
|%45.66
|
|SEVİL AKTAŞ
|3.033
|%1.52
|
|-
|1.157
|%0.58
|
|AZAM KEÇELİ
|1.124
|%0.56
|
|YUSUF UREM
|898
|%0.45
|
|MÜZEYYEN SUSAR
|894
|%0.45
|
|ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
|733
|%0.37
|
|GÖKAY KORKMAZ
|303
|%0.15
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HÜSEYİN GÜRLESİN
|75.710
|%39.43
|
|ÜMİT BAHTİYAR
|59.959
|%31.23
|
|İBRAHİM VURAL
|50.757
|%26.44
|
|SAİT ÖLMEZ
|1.452
|%0.76
|
|SÜLEYMAN ORUÇ
|1.438
|%0.75
|
|SAİT ARI
|908
|%0.47
|
|RIZA CAN ÖZHAN
|705
|%0.37
|
|CEM BATUTLAN ESEN
|291
|%0.15
|
|ABDULBAKİ YILDIZ
|265
|%0.14
|
|OSMAN TANRIVERDİ
|212
|%0.11
|
|AYKUT KARAÇAY
|124
|%0.06
|
|-
|113
|%0.06
|
|RAMAZAN AKŞİT
|70
|%0.04
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ABDULLAH KILBIYIK
|619
|%34.76
|
|MEHMET DUHAN
|486
|%27.29
|
|OSMAN UBUZ
|478
|%26.84
|
|HİLMİ ERDEM
|189
|%10.61
|
|ÜNVER TEMÜRHAN
|8
|%0.45
|
|FERUDUN KILIÇ
|1
|%0.06