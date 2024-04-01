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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

YENİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • YENİŞEHİR Toplam Seçmen 144.306
  • Açılan Sandık 451
  • Kullanılan Oy 88.314
  • Geçerli Oy 81.348
  • Geçersiz Oy 6.966
  • Katılım Oranı %61.20
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

SAFİYE AKDAĞ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
SAFİYE
AKDAĞ
%62.51 50.850 Oy
MUHAMMET ASENA adalet-ve-kalkinma-partisi
MUHAMMET
ASENA
%18.82 15.312 Oy
ÜZEYİR YUVA hur-dava-partisi
ÜZEYİR
YUVA
%6.50 5.285 Oy
CEVHER SÖNMEZ cumhuriyet-halk-partisi
CEVHER
SÖNMEZ
%4.43 3.601 Oy
SEMİH YILDIRIM yeniden-refah-partisi
SEMİH
YILDIRIM
%3.71 3.018 Oy
PARTİLER
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.02 829 Oy
Zafer Partisi
%0.96 780 Oy
Saadet Partisi
%0.63 511 Oy
İyi Parti
%0.42 343 Oy
Sol Parti
%0.24 194 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 144.306
  • Kullanılan Oy 88.279
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%62.56 50.793 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%18.15 14.735 Oy
Hür Dava Partisi
%6.59 5.351 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.64 3.771 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.26 2.646 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.04 845 Oy
Zafer Partisi
%0.92 750 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.72 585 Oy
Saadet Partisi
%0.69 560 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAĞLAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.88 16.518 %3.46 4.817 %0 0 %0.61 853
%71.83|99.890
SİRAÇ ÇELİK 		%0 0 %12.21 16.979
BİSMİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.62 8.444 %1.95 1.054 %0 0 %0.22 117
%67.99|36.766
MİZGİN EKİN 		%0 0 %14.22 7.691
ÇERMİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.66|6.075
ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU 		%23.14 5.478 %0 0 %0.34 81 %22.35 5.292 %0 0 %28.51 6.749
ÇINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.14 9.342 %0.69 221 %0 0 %0.51 163
%49.21|15.780
SEMRA AKYÜZ 		%0 0 %20.45 6.558
ÇÜNGÜŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43|2.732
ALİ SUAT AKMEŞE 		%3.26 196 %0 0 %0.55 33 %4.21 253 %0 0 %46.56 2.800
DİCLE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.57 4.626 %1.38 241 %0 0 %0.38 67
%48.34|8.415
HACİ AKENGİN 		%3.19 555 %20.13 3.504
EĞİL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.11|4.589
FIRAT SEYDAOĞLU 		%1.57 189 %0 0 %0.71 85 %36.31 4.372 %0.10 12 %23.20 2.793
ERGANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.07 10.439 %4.39 2.535 %0 0 %0.53 308
%56.62|32.706
ŞİYAR GÜLDİKEN 		%0.10 58 %20.28 11.717
HANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.60 4.279 %1.19 161 %0 0 %0.55 74
%38.85|5.261
BESİLE NARİN 		%0 0 %27.82 3.767
HAZRO Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.18|4.083
FUAT MEHMETOĞLU 		%0 0 %0 0 %1.22 99 %45.62 3.712 %0 0 %2.97 242
KAYAPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.69 20.000 %4.03 6.351 %0 0 %0.37 591
%68.86|108.555
GÜLŞEN SİNCAR 		%0 0 %14.05 22.157
KOCAKÖY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.27 1.481 %1.60 117 %0 0 %0 0
%72.22|5.276
MEHMET ŞIK 		%0 0 %5.90 431
KULP Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.52 5.716 %2.71 476 %0 0 %0.93 164
%55.95|9.834
FATMA AY 		%0 0 %7.89 1.387
LİCE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.12 1.183 %0 0 %0 0 %0.64 83
%86.08|11.169
DİLEK DİYAR ÖZER 		%0.12 15 %4.05 525
SİLVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.08 3.342 %1.72 631 %0 0 %0.27 98
%70.70|26.009
SEVİM BİÇİCİ 		%8.26 3.037 %9.98 3.672
SUR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.01 7.740 %2.35 911 %0.22 84 %0.48 186
%63.60|24.607
ADNAN ÖRHAN 		%0 0 %13.34 5.162
YENİŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.82 15.312 %4.43 3.601 %0 0 %0.42 343
%62.51|50.850
SAFİYE AKDAĞ 		%0 0 %13.82 11.242
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAĞLAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.80 16.330 %3.80 5.261 %0 0 %0.59 822
%70.80|97.964
 %0 0 %13.00 17.993
BİSMİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.31 8.253 %2.32 1.253 %0 0 %0 0
%68.06|36.693
 %0 0 %14.31 7.712
ÇERMİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.02|6.068
 %20.58 4.799 %0 0 %0 0 %24.40 5.691 %0 0 %29.00 6.763
ÇINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.06 8.300 %0 0 %0 0 %0.62 197
%50.92|16.217
 %0 0 %22.40 7.133
ÇÜNGÜŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.38|2.487
 %5.42 318 %0.22 13 %0 0 %7.69 451 %0 0 %44.29 2.599
DİCLE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.71 4.213 %1.50 255 %0 0 %0.56 95
%48.76|8.312
 %4.69 799 %19.79 3.374
EĞİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.00 4.067 %1.68 195 %0 0 %0.86 100
%36.24|4.211
 %0 0 %26.22 3.047
ERGANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.88 10.321 %4.25 2.452 %0 0 %0.59 340
%56.10|32.380
 %0 0 %21.19 12.229
HANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.88 3.941 %2.21 291 %0 0 %0 0
%39.69|5.235
 %0 0 %28.00 3.693
HAZRO Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.76 3.368 %0 0 %0 0 %0 0
%50.00|4.033
 %0 0 %8.24 665
KAYAPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.59 19.785 %4.03 6.328 %0 0 %0.38 597
%67.83|106.581
 %0.08 121 %15.09 23.718
KOCAKÖY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.92 1.369 %1.66 120 %0 0 %0 0
%72.52|5.247
 %0 0 %6.90 499
KULP Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.65 5.669 %2.89 501 %0 0 %0 0
%55.18|9.581
 %0 0 %9.29 1.613
LİCE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.98 1.423 %0 0 %0 0 %0 0
%84.58|10.963
 %0 0 %4.44 575
SİLVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.62 3.868 %1.98 720 %0 0 %0 0
%73.06|26.621
 %2.18 795 %12.17 4.433
SUR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.84 7.252 %2.84 1.095 %0.23 88 %0.64 245
%63.37|24.392
 %0 0 %14.08 5.421
YENİŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.15 14.735 %4.64 3.771 %0 0 %0 0
%62.56|50.793
 %0 0 %14.65 11.891
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		BELGİN DİKEN 55.677 %62.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HÜSEYİN CENGİZ 29.122 %32.60
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ 2.652 %2.97
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET FURKAN 1.234 %1.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		ABDURRAZZAK BAYTOK 224 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEDİNE ASLAN 180 %0.20
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		55.094 %62.12
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.826 %32.50
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.927 %3.30
Saadet Partisi
SAADET 		1.256 %1.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		259 %0.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		170 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		162 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		44.936 %50.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		34.896 %38.85
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		2.989 %3.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.133 %2.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.200 %1.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		999 %1.11
Saadet Partisi
SAADET 		907 %1.01
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		583 %0.65
Bağımsız
BĞMSZ 		493 %0.55
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		437 %0.49
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		126 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		66 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		64 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		46.406 %59.20
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		27.951 %35.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.226 %1.56
Demokrat Parti
DP 		756 %0.96
Saadet Partisi
SAADET 		676 %0.86
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		584 %0.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		503 %0.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		280 %0.36
Kaynak: Anadolu Ajansı