YIĞILCA SEÇİM SONUÇLARI

|
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%35.86
5.877
|
%37.41|6.131
FİKRET ALBAYRAK
|
%19.65
3.220
|
%2.78
456
|
%0
0
|
%0.19
31
|
%4.10
672
|
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%47.49|2.392
YILMAZ YILDIZ
|
%5.72
288
|
%41.02
2.066
|
%0.38
19
|
%0
0
|
%0
0
|
%5.40
272
|
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%39.68
2.612
|
%0
0
|
%42.45|2.794
MUSTAFA KOLOĞLU
|
%1.32
87
|
%0
0
|
%0.21
14
|
%16.33
1.075
|
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%32.35
2.411
|
%3.97
296
|
%33.80|2.519
MUZAFFER COŞKUN
|
%0.81
60
|
%0
0
|
%0
0
|
%29.07
2.166
|
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%49.11|2.909
KENAN SÜBEKCİ
|
%3.75
222
|
%32.42
1.920
|
%2.75
163
|
%0
0
|
%0.07
4
|
%11.90
705
|
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%28.93
1.776
|
%6.19
380
|
%32.38|1.988
EFDAL ALTUNDAL
|
%0.62
38
|
%0
0
|
%0
0
|
%31.88
1.957
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%40.22|41.233
FARUK ÖZLÜ
|
%13.37
13.711
|
%4.09
4.198
|
%6.13
6.286
|
%0.59
607
|
%0.09
92
|
%35.50
36.398
|
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%36.15|732
SELAMİ SAVAŞ
|
%3.85
78
|
%26.12
529
|
%4.05
82
|
%0
0
|
%0
0
|
%29.83
604