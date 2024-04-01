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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MERİÇ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MERİÇ Toplam Seçmen 2.055
  • Açılan Sandık 8
  • Kullanılan Oy 1.753
  • Geçerli Oy 1.642
  • Geçersiz Oy 111
  • Katılım Oranı %85.30
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

YUNUS ATAY adalet-ve-kalkinma-partisi
YUNUS
ATAY
%43.79 719 Oy
EROL DÜBEK cumhuriyet-halk-partisi
EROL
DÜBEK
%36.30 596 Oy
VOLKAN GÜZELERGENE iyi-parti
VOLKAN
GÜZELERGENE
%8.40 138 Oy
NİHAT YÖRÜK milliyetci-hareket-partisi
NİHAT
YÖRÜK
%7.92 130 Oy
ENGİN BELLİ zafer-partisi
ENGİN
BELLİ
%2.44 40 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.43 7 Oy
Demokrat Parti
%0.18 3 Oy
Hür Dava Partisi
%0.12 2 Oy
Halkın Kurtuluş Partisi
%0.12 2 Oy
Millet Partisi
%0.12 2 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.055
  • Kullanılan Oy 1.753
Adalet ve Kalkınma Partisi
%38.77 625 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%35.17 567 Oy
İyi Parti
%12.03 194 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.17 180 Oy
Zafer Partisi
%1.80 29 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.50 8 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.31 5 Oy
Hür Dava Partisi
%0.19 3 Oy
Saadet Partisi
%0.06 1 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ENEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.74 1.133
%52.96|1.590
ÖZKAN GÜNENÇ 		%0.90 27 %7.00 210 %0 0 %0 0 %1.40 42
HAVSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.11 2.285
%55.68|3.253
HÜSEYİN ÖZDEN 		%0.43 25 %2.48 145 %0 0 %0 0 %2.29 134
İPSALA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.05|1.645
MEHMET KERMAN 		%28.01 1.533 %22.98 1.258 %15.03 823 %0 0 %0 0 %3.93 215
KEŞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.47 16.139
%53.11|20.667
MEHMET ÖZCAN 		%0 0 %2.11 822 %0.98 380 %0 0 %2.33 905
LALAPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.41 406
%52.41|554
ZAFER SEZGİN GELDİ 		%4.35 46 %3.22 34 %0 0 %0 0 %1.61 17
MERİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.79|719
YUNUS ATAY 		%36.30 596 %7.92 130 %8.40 138 %0 0 %0 0 %3.59 59
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.49 42.119
%46.67|46.260
FİLİZ GENCAN AKIN 		%0 0 %5.44 5.391 %1.00 987 %0.10 104 %4.29 4.255
SÜLOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%62.65|1.080
MEHMET ORMANKIRAN 		%27.38 472 %1.22 21 %0 0 %0 0 %8.76 151
UZUNKÖPRÜ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.78 7.677 %32.88 7.941 %0.70 169
%33.23|8.026
EDİZ MARTİN 		%0 0 %0 0 %1.41 340
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEĞENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.76|1.219
FERAT GÜLVER 		%47.30 1.114 %0.89 21 %0 0 %0 0 %0 0 %0.04 1
ESETÇE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.13|839
CEMAL DENİZ 		%46.36 732 %0.51 8 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRCASALİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.38|1.036
SAMET ERTAŞ 		%45.45 899 %1.16 23 %0.96 19 %0 0 %0 0 %0.05 1
KÜPLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.26 632
%51.18|892
GÖKMEN ALTAY 		%12.34 215 %0 0 %0 0 %0 0 %0.23 4
SUBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.87|622
GÖKSEL TÜFEKÇİ 		%27.77 403 %0 0 %29.36 426 %0 0 %0 0 %0 0
YENİKARPUZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.73 781
%63.40|1.386
AHMET KÖPRÜ 		%0.82 18 %0 0 %0 0 %0 0 %0.05 1
YENİMUHACİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.82 702
%54.18|830
TAMER KIRAL 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ENEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.08 1.045
%49.71|1.481
 %1.11 33 %10.61 316 %0 0 %0 0 %3.49 104
HAVSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.01 1.974
%54.34|3.154
 %1.17 68 %4.41 256 %1.81 105 %0.26 15 %4.00 232
İPSALA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.56 1.541
%30.14|1.626
 %22.19 1.197 %15.07 813 %0 0 %0 0 %4.04 218
KEŞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.10 14.003
%54.84|21.270
 %0 0 %3.42 1.325 %1.10 426 %0 0 %4.55 1.765
LALAPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.70 389
%48.68|516
 %5.57 59 %6.70 71 %0 0 %0 0 %2.36 25
MERİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.77|625
 %35.17 567 %11.17 180 %12.03 194 %0 0 %0 0 %2.85 46
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.41 36.712
%49.01|48.088
 %0 0 %5.88 5.773 %1.15 1.124 %0.07 66 %6.48 6.359
SÜLOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%58.03|1.005
 %35.91 622 %3.41 59 %0 0 %0 0 %2.66 46
UZUNKÖPRÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.48 7.280
%36.23|8.652
 %1.14 272 %29.70 7.093 %0.31 75 %0 0 %2.13 509
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEĞENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.81|1.198
 %48.81 1.151 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.38 9
ESETÇE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.52|835
 %46.73 743 %0.75 12 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRCASALİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.29|976
 %48.38 958 %0 0 %2.32 46 %0 0 %0 0 %0 0
KÜPLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.41 624
%50.12|859
 %13.48 231 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.23|590
 %31.94 457 %0 0 %26.83 384 %0 0 %0 0 %0 0
YENİKARPUZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.74 781
%62.56|1.367
 %1.56 34 %0 0 %0 0 %0 0 %0.14 3
YENİMUHACİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.75 662
%56.18|850
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.07 1
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		EROL DÜBEK 1.089 %61.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NİHAT YÖRÜK 624 %35.21
İyi Parti
İYİ PARTİ 		GÜVEN ÇAMUR 52 %2.93
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET HAYDAR TARHANLI 4 %0.23
Saadet Partisi
SAADET 		EROL PARAZİL 3 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.053 %59.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		573 %32.58
İyi Parti
İYİ PARTİ 		109 %6.20
Vatan Partisi
VATAN 		10 %0.57
Saadet Partisi
SAADET 		6 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		817 %45.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		792 %44.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		134 %7.52
Saadet Partisi
SAADET 		23 %1.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		7 %0.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		3 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		683 %34.85
Demokratik Sol Parti
DSP 		650 %33.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		557 %28.42
Demokrat Parti
DP 		43 %2.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16 %0.82
Saadet Partisi
SAADET 		11 %0.56
Kaynak: Anadolu Ajansı