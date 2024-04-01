-
SEVİL ARACI EMEP
ADANA
-
ELİF BİLEN TAŞ EMEP
ANTALYA
-
ALİ ÖZAYDIN EMEP
AYDIN
-
ABDULLAH LEVENT TÜZEL EMEP
BALIKESİR
-
SELMA GÜRKAN EMEP
BURSA
-
ÖZCAN GÖÇER EMEP
DENİZLİ
-
HÜSEYİN ÖGE EMEP
ESKİŞEHİR
-
HALİL İMREK EMEP
HATAY
-
KEMAL KÖROĞLU EMEP
İZMİR
-
CAN DENİZ KALKAN EMEP
KAYSERİ
-
ARZU ERKAN EMEP
KOCAELİ
-
BAYRAM ADİL AKTAŞ EMEP
MALATYA
-
İBRAHİM DAĞDELEN EMEP
MANİSA
-
DÖNDÜ TAKA ÇINAR EMEP
MUĞLA
-
HÜSEYİN ATILGAN EMEP
SAKARYA
-
TUNCAY SAĞIROĞLU EMEP
TEKİRDAĞ
-
SEVİM YILMAZ KIRNIÇ EMEP
ÇANAKKALE / MERKEZ
-
MERAL GÜLŞEN EMEP
ERZİNCAN / MERKEZ