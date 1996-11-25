EMEP

  • KISALTMA

    EMEP

  • GENEL BAŞKAN

    Seyit Aslan

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/11/1996
EMEP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYLİKOVA
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ÇİFTELER
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GÜNYÜZÜ
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HAN
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İNÖNÜ
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MAHMUDİYE
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MİHALGAZİ
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MİHALIÇÇIK
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ODUNPAZARI
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SARICAKAYA
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SEYİTGAZİ
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SİVRİHİSAR
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
BERİVAN ÖZKARA 0 %0 Detay