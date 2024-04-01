ÇAĞLAYAN SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.24 791
|%2.13 38
|
%52.52|939OKTAY EFE
|%0.28 5
|%0 0
|%0 0
|%0.84 15
|
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.92 1.416
|%1.78 60
|
%54.71|1.848MEHMET ELÇİ
|%0.30 10
|%0 0
|%0 0
|%1.30 44
|
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.88 451
|%2.88 31
|
%48.00|517CEVDET BAYRAM
|%0.28 3
|%0 0
|%0 0
|%6.96 75
|
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.94|517ERDEM ATMACA
|%3.74 38
|%43.65 443
|%0 0
|%0 0
|%0.59 6
|%1.08 11
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%21.08 15.745
|
%40.45|30.217BEKİR AKSUN
|%1.61 1.202
|%0.45 338
|%29.24 21.841
|%7.18 5.362
|
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.72 289
|%0.47 4
|
%64.53|553YUSUF TEKTAŞ
|%0.47 4
|%0 0
|%0 0
|%0.82 7
|
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.14 837
|%1.25 29
|%0 0
|%0.86 20
|%0 0
|%0 0
|%61.74 1.430
|
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.03 774
|%22.65 565
|
%42.50|1.060MEHMET YILMAZ
|%0.56 14
|%2.37 59
|%0.44 11
|%0.44 11
|
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.83 2.361
|%1.18 58
|
%49.64|2.450LÜTFİ YAKUT
|%0.53 26
|%0.04 2
|%0 0
|%0.79 39
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0.87 11
|%28.82 364
|%0.71 9
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%69.60 879
|
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.72 243
|%1.83 18
|
%37.84|372SAİT DURGUN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%35.61 350
|
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0.16 2
|
%48.10|620ÇETİN ÇAY
|%0.23 3
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%51.51 664
|
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.69 497
|%1.09 13
|%6.88 82
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%50.34 600
|
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.95 407
|%0 0
|
%60.10|628BAYRAM BİLİCİ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.96 10
|
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0.18 2
|
%36.52|397CİHANGİR KAYA
|%0.18 2
|%0 0
|%0 0
|%5.80 63
|%57.31 623
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.38 756
|%6.33 113
|
%49.66|886
|%0.34 6
|%0.06 1
|%0 0
|%1.23 22
|
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.75 1.231
|%6.69 224
|
%50.27|1.684
|%0.57 19
|%0 0
|%0 0
|%5.73 192
|
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.20|449
|%8.36 89
|%37.12 395
|%0.66 7
|%0.47 5
|%0 0
|%11.18 119
|
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.57|463
|%13.19 134
|%40.75 414
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.49 5
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%26.34 18.594
|
%52.63|37.150
|%3.77 2.658
|%0.71 502
|%0 0
|%16.56 11.687
|
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.98 283
|%0 0
|
%61.93|501
|%2.22 18
|%0 0
|%0 0
|%0.87 7
|
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.42 894
|%0 0
|%0 0
|%2.82 64
|%0 0
|%0 0
|%57.76 1.310
|
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.21 741
|%24.34 597
|
%44.11|1.082
|%1.06 26
|%0.12 3
|%0 0
|%0.16 4
|
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.43 2.333
|%1.50 74
|
%48.14|2.368
|%0.83 41
|%0.06 3
|%0 0
|%2.03 100
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%1.18 15
|
%39.46|500
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%59.35 752
|
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.18 244
|%0 0
|
%38.60|374
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%36.22 351
|
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0.40 5
|
%50.51|638
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%49.09 620
|
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.14 472
|%0 0
|%11.05 130
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%48.81 574
|
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.49 400
|%0 0
|
%60.51|613
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0.56 6
|
%42.29|450
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.70 50
|%52.44 558
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HAYDAR ŞAHİN
|656
|%49.18
|
|ÇETİN ÇAY
|605
|%45.35
|
|HAKAN ADA
|67
|%5.02
|
|SEFA MACİT
|3
|%0.22
|
|SEYİT BATTAL TOSUN
|3
|%0.22
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ÇETİN ÇAY
|709
|%57.36
|
|MURAT ANLAR
|510
|%41.26
|
|FAHRİ ÇUBUK
|11
|%0.89
|
|NURİ YILMAZ
|5
|%0.40
|
|NADİR YILMAZ
|1
|%0.08
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ÇETİN ÇAY
|590
|%55.71
|
|AYHAN DOĞAN
|455
|%42.97
|
|FAHRİ ÇUBUK
|12
|%1.13
|
|AHMET KARGI
|2
|%0.19