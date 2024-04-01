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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

TEPEBAŞI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • TEPEBAŞI Toplam Seçmen 294.414
  • Açılan Sandık 911
  • Kullanılan Oy 232.076
  • Geçerli Oy 224.134
  • Geçersiz Oy 7.942
  • Katılım Oranı %78.83
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

AHMET ATAÇ cumhuriyet-halk-partisi
AHMET
ATAÇ
%53.02 118.825 Oy
HAMİD YÜZÜGÜLLÜ adalet-ve-kalkinma-partisi
HAMİD
YÜZÜGÜLLÜ
%36.78 82.442 Oy
DİLEK BAYRAÇ zafer-partisi
DİLEK
BAYRAÇ
%2.96 6.633 Oy
ŞÜKRÜ KETENCİ iyi-parti
ŞÜKRÜ
KETENCİ
%2.11 4.725 Oy
MEHMET TACETTİN SARIOĞLU yeniden-refah-partisi
MEHMET TACETTİN
SARIOĞLU
%1.66 3.722 Oy
PARTİLER
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.13 2.530 Oy
Saadet Partisi
%0.53 1.183 Oy
Memleket Partisi
%0.25 562 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.25 553 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.21 477 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 294.414
  • Kullanılan Oy 232.072
Cumhuriyet Halk Partisi
%50.27 112.668 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.20 81.140 Oy
Zafer Partisi
%4.17 9.342 Oy
İyi Parti
%3.08 6.899 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.99 4.470 Oy
Saadet Partisi
%0.59 1.315 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.41 912 Oy
Memleket Partisi
%0.34 772 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.26 579 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.56|3.061
GÜRBÜZ GÜLLER 		%38.36 2.825 %4.58 337 %0 0 %0.33 24 %15.18 1.118
BEYLİKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.60 1.752
%53.34|2.194
HAKAN KARABACAK 		%0 0 %0.80 33 %0 0 %0.15 6 %3.11 128
ÇİFTELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%34.31|3.150
ZEHRA KONAKCI 		%27.98 2.569 %2.07 190 %0 0 %0.32 29 %35.33 3.244
GÜNYÜZÜ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.20 1.099 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %72.80 2.942
HAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.15|1.013
BEKİR BELCELİ 		%40.52 731 %0 0 %1.94 35 %0 0 %0 0 %1.39 25
İNÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.40|2.261
SERHAT HAMAMCI 		%42.84 1.961 %0 0 %3.65 167 %0 0 %0 0 %4.11 188
MAHMUDİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.86 2.098
%48.93|2.395
İSHAK GÜNDOĞAN 		%0 0 %1.35 66 %1.29 63 %0 0 %5.58 273
MİHALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.59|1.179
ZEYNEP GÜNEŞ 		%33.68 755 %0 0 %3.97 89 %0.09 2 %0 0 %9.68 217
MİHALIÇÇIK Demokratik Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %40.96 2.417 %2.88 170 %0 0 %0 0 %56.16 3.314
ODUNPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 96.261
%48.47|118.117
KAZIM KURT 		%0 0 %3.98 9.690 %0.77 1.866 %0.05 130 %7.23 17.616
SARICAKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.47|1.363
AHMET DÖNMEZ 		%30.20 1.017 %0 0 %1.54 52 %0 0 %0 0 %27.79 936
SEYİTGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.12|5.014
UĞUR TEPE 		%42.06 4.126 %1.71 168 %0 0 %1.75 172 %3.35 329
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.81 6.046
%46.79|6.176
HABİL DÖKMECİ 		%0 0 %3.33 439 %0 0 %0 0 %4.07 537
TEPEBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.78 82.442
%53.02|118.825
AHMET ATAÇ 		%0 0 %2.11 4.725 %1.13 2.530 %0.16 352 %6.81 15.260
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.32|3.007
 %37.25 2.711 %5.55 404 %0.16 12 %0 0 %15.71 1.143
BEYLİKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.17 1.715
%52.62|2.140
 %0 0 %1.67 68 %0 0 %0 0 %3.54 144
ÇİFTELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%36.17|3.268
 %29.90 2.702 %3.11 281 %0.20 18 %0.17 15 %30.46 2.752
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.35 1.177 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %70.65 2.833
HAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.34|957
 %43.26 776 %0 0 %2.62 47 %0 0 %0 0 %0.78 14
İNÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.10|2.200
 %42.15 1.928 %0 0 %4.48 205 %0.11 5 %0 0 %5.16 236
MAHMUDİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.24 1.959
%47.45|2.310
 %0 0 %1.91 93 %0 0 %0 0 %10.39 506
MİHALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.84|1.190
 %33.35 751 %0 0 %4.66 105 %0 0 %0 0 %9.15 206
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %42.06 2.465 %4.59 269 %0 0 %0 0 %53.34 3.126
ODUNPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09 87.800
%48.56|118.125
 %0 0 %4.11 9.988 %0.83 2.009 %0 0 %10.42 25.358
SARICAKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.17|1.414
 %30.51 1.023 %0 0 %2.18 73 %0.69 23 %0 0 %24.46 820
SEYİTGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.31|4.964
 %41.06 3.972 %2.43 235 %0.18 17 %0.55 53 %4.48 433
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.39 5.831
%44.89|5.896
 %0 0 %4.40 578 %0 0 %0 0 %6.32 830
TEPEBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.20 81.140
%50.27|112.668
 %0 0 %3.08 6.899 %0 0 %0 0 %9.22 20.675
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AHMET ATAÇ 124.194 %56.27
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN TUÇ 90.783 %41.13
Saadet Partisi
SAADET 		İSMAİL SATEKİN 2.832 %1.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		ERDAL ERSOY 1.281 %0.58
Demokrat Parti
DP 		ŞÜKRÜ KETENCİ 941 %0.43
Vatan Partisi
VATAN 		TEMEL ARAS 417 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSTAFA ÇOBANOĞLU 282 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AHMET ATAÇ 97.335 %46.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ORHAN SOYDAŞ 76.362 %36.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MURAT SANLAR 25.049 %12.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		İSMAİL YURTTEPE 2.026 %0.98
Saadet Partisi
SAADET 		ŞEVKET ÜNAL 1.986 %0.96
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		CEREN TEKİN 1.776 %0.86
Demokratik Sol Parti
DSP 		ALİME SEMRA KANDIRMAZ 1.096 %0.53
Demokrat Parti
DP 		HARUN ÖZDEMİR 1.085 %0.52
Millet Partisi
Millet 		DAVUT UYGUN 254 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÜNAL ELASLAN 210 %0.10
Liberal Demokrat Parti
LDP 		ÖNDER ARTAN 105 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		AHMET ATAÇ 73.893 %44.70
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MURAT CANÖZER 58.401 %35.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SERDAR TACİ ZENGİN 22.724 %13.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AYŞEGÜL ÜNÜGÜR 4.478 %2.71
Saadet Partisi
SAADET 		FESİH BİNGÖL 3.086 %1.87
Demokrat Parti
DP 		İZZET ATİK 2.447 %1.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HALİL YATIR 270 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		117.845 %53.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		93.975 %42.64
Saadet Partisi
SAADET 		3.311 %1.50
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.745 %0.79
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.417 %0.64
Demokrat Parti
DP 		933 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		519 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		378 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		271 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		90.548 %44.06
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		76.678 %37.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		27.886 %13.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.372 %1.15
Saadet Partisi
SAADET 		2.124 %1.03
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.992 %0.97
Demokrat Parti
DP 		1.114 %0.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.062 %0.52
Millet Partisi
Millet 		390 %0.19
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		341 %0.17
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		255 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		234 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		173 %0.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		166 %0.08
Bağımsız
BĞMSZ 		113 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		73 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		71.772 %43.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		58.893 %35.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		21.998 %13.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.956 %3.01
Saadet Partisi
SAADET 		3.494 %2.12
Demokrat Parti
DP 		2.769 %1.68
Anavatan Partisi
ANAP 		571 %0.35
Emek Partisi
EMEP 		216 %0.13
Kaynak: Anadolu Ajansı