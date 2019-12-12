GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN ERGİN 0 %0 Detay
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET TAŞDEMİREL 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEDENİ ZENGİN 0 %0 Detay
VARTO
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BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINOVA
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DÜZKIŞLA
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ELMAKAYA
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ERENTEPE
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KARAAĞAÇLI
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KIRKÖY
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KIZILAĞAÇ
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KONAKKURAN
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KONUKBEKLER
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RÜSTEMGEDİK
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SARIPINAR
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SERİNOVA
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SUNGU
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UZGÖRÜR
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YAYGIN
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YEŞİLOVA
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YONCALI
Açılan Sandık Oranı %0
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