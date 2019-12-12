|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
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ASARCIK
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNGÖR SOMUNCU
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AYVACIK
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
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CANİK
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|MEHMET AKKAYA
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ÇARŞAMBA
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HAVZA
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR GÜNGÖR
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KAVAK
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LADİK
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SALIPAZARI
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TEKKEKÖY
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TERME
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|HACI BİLAL ASLAN
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VEZİRKÖPRÜ
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YAKAKENT
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