AYDINDERE SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.93|661FARUK DEMİRAĞ
|%1.73 37
|%28.50 609
|%15.91 340
|%0 0
|%0 0
|%22.93 490
|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.67 12.239
|
%47.23|13.238NECMİ SIBIÇ
|%0 0
|%1.93 541
|%0 0
|%0.82 230
|%6.35 1.779
|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.10|953ERGÜN BAKIRHAN
|%1.03 20
|%35.24 684
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%14.63 284
|
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.96 418
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.37 4
|%60.67 651
|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.84|1.429KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU
|%9.53 318
|%40.92 1.365
|%3.66 122
|%0 0
|%0 0
|%3.06 102
|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.70|1.325RÜŞAN ÖZDEN
|%4.50 107
|%37.92 902
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.89 45
|
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.99 4.049
|
%44.84|5.342EROL KARADERE
|%15.35 1.829
|%2.13 254
|%0 0
|%0.20 24
|%3.48 415
|
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%33.49 1.591
|
%61.44|2.919BARIŞ GÜDÜK
|%0 0
|%0 0
|%2.44 116
|%2.63 125
|
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.35 3.749
|
%47.28|4.393HASBİ DEDE
|%4.85 451
|%3.44 320
|%0 0
|%0 0
|%4.07 378
|
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.01|1.645AYTEKİN BODUROĞLU
|%42.84 1.305
|%2.13 65
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.02 31
|
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.59|2.041TUNCAY MUHAMMET ARIŞAN
|%23.74 1.361
|%21.71 1.245
|%0.49 28
|%0 0
|%0 0
|%18.47 1.059
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.62 24.615
|
%54.56|35.696FUAT KÖSE
|%0 0
|%1.34 879
|%0.06 42
|%0.09 61
|%6.32 4.132
|
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%61.32|3.423MAHMUT ESAT AYYILDIZ
|%33.02 1.843
|%0 0
|%2.31 129
|%0 0
|%0 0
|%3.35 187
|
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.61|3.141ÖMER ŞENTÜRK
|%4.78 280
|%38.88 2.278
|%0.99 58
|%0 0
|%0.60 35
|%1.14 67
|
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.45 3.391
|%27.33 2.947
|%0 0
|
%38.35|4.135BÜLENT KARA
|%0 0
|%0 0
|%2.87 310
|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.77 990
|%2.97 129
|
%66.69|2.899YAŞAR İBAŞ
|%5.84 254
|%0 0
|%0 0
|%1.73 75
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.10|704NURİ DEMİR
|%0 0
|%15.18 260
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%43.72 749
|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.40 674
|%5.72 103
|
%55.11|993SELİM HAMZAOĞLU
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.78 32
|
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%6.91 137
|
%44.05|874HALİL ÇETİN
|%7.46 148
|%0 0
|%0 0
|%41.58 825
|
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%69.42|1.253HARUN KALINTAŞ
|%0 0
|%11.41 206
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%19.17 346
|
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.94 644
|%0 0
|%0 0
|%4.32 68
|%0 0
|%0 0
|%54.74 861
|
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.96 689
|
%52.98|870MUSTAFA EYİCE
|%0 0
|%2.38 39
|%0 0
|%0 0
|%2.68 44
|
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.01|566HARUN ÖZTÜRK
|%0 0
|%39.45 475
|%3.24 39
|%0 0
|%0 0
|%10.30 124
|
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.92|737ADEM ÖNAL
|%0 0
|%15.20 244
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%38.88 624
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.61 644
|%3.09 65
|
%31.99|673
|%12.31 259
|%0 0
|%0 0
|%22.01 463
|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.10|11.779
|%41.78 11.691
|%0 0
|%3.89 1.088
|%0 0
|%0 0
|%12.23 3.421
|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.16|906
|%0 0
|%36.39 699
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%16.45 316
|
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.20 311
|%8.08 86
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%62.72 668
|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.12 1.184
|%12.05 395
|
%42.68|1.399
|%3.81 125
|%0 0
|%0 0
|%5.34 175
|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.26|1.081
|%8.04 188
|%41.59 972
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.11 96
|
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.07 3.828
|
%41.45|4.947
|%17.70 2.112
|%3.62 432
|%0 0
|%0 0
|%5.16 616
|
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%33.41 1.547
|
%59.87|2.772
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%6.72 311
|
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.93 2.896
|
%38.99|3.537
|%8.35 757
|%4.34 394
|%0 0
|%10.81 981
|%5.58 506
|
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.11|1.411
|%40.73 1.220
|%9.12 273
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.04 91
|
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.94|1.917
|%26.34 1.488
|%21.69 1.225
|%1.20 68
|%0 0
|%0 0
|%16.83 951
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.72 23.204
|
%49.97|32.465
|%0 0
|%3.10 2.013
|%0 0
|%0.18 114
|%11.04 7.172
|
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.87|2.943
|%32.06 1.785
|%0 0
|%8.01 446
|%0 0
|%0 0
|%7.06 393
|
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.06|2.802
|%8.85 516
|%39.73 2.316
|%1.72 100
|%0 0
|%0 0
|%1.65 96
|
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.15|3.547
|%27.41 2.933
|%0 0
|%33.04 3.535
|%0 0
|%0 0
|%6.40 685
|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.53 1.099
|%7.30 314
|
%54.39|2.341
|%8.50 366
|%0 0
|%0 0
|%4.28 184
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.03|655
|%0 0
|%18.36 308
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%42.61 715
|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.03 563
|%0 0
|
%51.14|899
|%0 0
|%0 0
|%13.77 242
|%3.07 54
|
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%10.91 214
|
%41.51|814
|%8.21 161
|%0 0
|%0 0
|%39.37 772
|
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.18|1.064
|%0 0
|%17.65 312
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%22.17 392
|
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.43 627
|%0 0
|%0 0
|%7.87 122
|%0 0
|%0 0
|%51.71 802
|
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.69 710
|
%51.71|860
|%0 0
|%2.29 38
|%0 0
|%0 0
|%3.31 55
|
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.73|531
|%0 0
|%33.53 398
|%6.74 80
|%0 0
|%0 0
|%15.00 178
|
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.39|782
|%0 0
|%26.03 404
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%23.58 366
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NURİ DEMİR
|1.038
|%56.08
|
|HAYDAR KARAKILIÇ
|711
|%38.41
|
|ÖMER AYDOĞDU
|97
|%5.24
|
|ERDAL KARAHASAN
|3
|%0.16
|
|SALİH SANCAKTUTAN
|2
|%0.11
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NURİ DEMİR
|675
|%41.31
|
|HAYDAR KARAKILIÇ
|590
|%36.11
|
|ÖMER AYDOĞDU
|302
|%18.48
|
|DURSUN KARAHASAN
|63
|%3.86
|
|FATİH ÖZTÜRK
|2
|%0.12
|
|MİTHAT GÜNER
|2
|%0.12
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HAYDAR KARAKILIÇ
|531
|%39.48
|
|METİN KARAHASAN
|378
|%28.10
|
|NURİ DEMİR
|372
|%27.66
|
|DURSUN KARAHASAN
|47
|%3.49
|
|AYDIN KARAHASAN
|9
|%0.67
|
|SELAHATDİN KARAHASAN
|8
|%0.59