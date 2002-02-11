HAK-PAR SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN KART
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|BERİN EREN
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BEDRİ BÖYÜK
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞİRİN TİMUR
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|PEYRUZE İPEK GÜLTEKİN
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ KEŞTAN
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|FAZLI TAŞKAN
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SULTAN BAYRAM
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET CEMİL ARCAN
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|BAŞAK BAYRAM
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN CİHAN BAYKARA
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SALİH DİNDARİK
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|NURHAYAT AKKUŞ
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL DENİZ
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|BERİVAN KART
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|YAPRAK ERDEM KUNT
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEN ARGIŞ
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA ESKİN
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MAKFURE TUNÇ
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|CENNET SEVİNÇ
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN ÇETİN
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKTAŞ AKKUŞ
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT EREN
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAN KAYGALAK
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN KORUCU
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMETŞAH EREN
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEYHMUS MURAT AKÇAN
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİ SERİN
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SİRACETTİN SARI
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NECLA ÇAMLIBEL
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL AGGÜL
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMRA GÜNAYDIN
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE ÇALIŞKAN
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|NÜSRETTİN ÇETİN
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN ÖZATLI
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZELİHA KIRAN
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN ATMACA
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|YILDIZ TİMUR
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AYTAŞ
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİT DEMİR
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF SEVİNÇ
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL KESEN
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRULLAH KAHRAMAN
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|ZERNUR ÖZDEMİR
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ŞEŞEOĞULLARI
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZENİN GÜNEŞ
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM POLAT
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TAYLAN TİMUR
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK AKSÜMER
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|BATUHAN SEYMEN
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEHÇET ÖGET
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN SARITAŞ
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLSÜN KORUCU
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ REŞAT ÖZTÜRK
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHİM AYDIN
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|SELMAN DENİZ
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL ÖZTÜRK
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMRA ARCAN GÖKÇEN
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYCAN KAHRAMAN
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|MELTEM SAN
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVDA KOKUM
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR BEYSÜLEN
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ BAYRAM
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ZEKİ SARI
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KORUCU
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAKİ ARSLANARGUN
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇALIŞKAN
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|BARAN ADIGÜZEL
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSİ TETİK
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN KIZILDAĞ
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ SÖNMEZ
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT KAPLAN
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN BEŞER
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULMENAF KIRAN
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|DENİZ KOÇ
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|FEYZİ KAPLAN
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULBARİ TUNÇ
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|