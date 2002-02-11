HAK-PAR

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

HAK-PAR SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN KART
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
BERİN EREN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
BEDRİ BÖYÜK
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞİRİN TİMUR
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
PEYRUZE İPEK GÜLTEKİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ KEŞTAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
FAZLI TAŞKAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
SULTAN BAYRAM
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET CEMİL ARCAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
BAŞAK BAYRAM
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN CİHAN BAYKARA
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SALİH DİNDARİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
NURHAYAT AKKUŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
CELAL DENİZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
BERİVAN KART
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
YAPRAK ERDEM KUNT
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEN ARGIŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
İSA ESKİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
MAKFURE TUNÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
CENNET SEVİNÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN ÇETİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
BEKTAŞ AKKUŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
NEVZAT EREN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
DOĞAN KAYGALAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN KORUCU
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMETŞAH EREN
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEYHMUS MURAT AKÇAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİ SERİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
SİRACETTİN SARI
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
NECLA ÇAMLIBEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL AGGÜL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
SEMRA GÜNAYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE ÇALIŞKAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
NÜSRETTİN ÇETİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN ÖZATLI
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
ZELİHA KIRAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÖZDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN ATMACA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
YILDIZ TİMUR
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AYTAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
SAİT DEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF SEVİNÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL KESEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRULLAH KAHRAMAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
ZERNUR ÖZDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ŞEŞEOĞULLARI
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
NAZENİN GÜNEŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM POLAT
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
TAYLAN TİMUR
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK AKSÜMER
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
BATUHAN SEYMEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
BEHÇET ÖGET
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN SARITAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLSÜN KORUCU
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ REŞAT ÖZTÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHİM AYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
SELMAN DENİZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL ÖZTÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
SEMRA ARCAN GÖKÇEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYCAN KAHRAMAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
MELTEM SAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
SEVDA KOKUM
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
HAYDAR BEYSÜLEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ BAYRAM
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ZEKİ SARI
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KORUCU
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BAKİ ARSLANARGUN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÇALIŞKAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
BARAN ADIGÜZEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSİ TETİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN KIZILDAĞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ SÖNMEZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT KAPLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN BEŞER
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULMENAF KIRAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
DENİZ KOÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
FEYZİ KAPLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULBARİ TUNÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0