DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN DOĞAN 0 %0 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN ALKAN 0 %0 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
MENDERES YILDIZ 0 %0 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET ADIGÜZEL 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
HAZAL ARAS 0 %0 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
ROJBİN KARTAL MANZAK 0 %0 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMETALİ BUDAK 0 %0 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT TATAŞ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay