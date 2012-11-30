|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN DOĞAN
|0
|%0
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN ALKAN
|0
|%0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|MENDERES YILDIZ
|0
|%0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET ADIGÜZEL
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAZAL ARAS
|0
|%0
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
|ROJBİN KARTAL MANZAK
|0
|%0
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TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMETALİ BUDAK
|0
|%0
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TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT TATAŞ
|0
|%0
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