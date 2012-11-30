DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
CÜNEYT YILDIRIM 0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ADİL BAŞKARA 0 %0 Detay
AYAŞ
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SALİH BERKAY ULUÇAY 0 %0 Detay
BALA
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BEYPAZARI
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NURHAYAT ÖZKAN 0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
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MEKKE KOÇ 0 %0 Detay
ÇANKAYA
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TÜRKAN DEMİR 0 %0 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM ÖZKAHRİMAN 0 %0 Detay
ELMADAĞ
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ERKİN AKBAY 0 %0 Detay
ETİMESGUT
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İKRAM BEDİR 0 %0 Detay
EVREN
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HAKAN KIYAK 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
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ÜMİT GÖKSU 0 %0 Detay
GÜDÜL
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İLHAN KARAMAN 0 %0 Detay
HAYMANA
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MAHMUT BAŞARAN 0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
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ANIL SABAHATTİN KARLI 0 %0 Detay
KALECİK
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MUSTAFA DEMİR 0 %0 Detay
KEÇİÖREN
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SADIK YILDIZ 0 %0 Detay
KIZILCAHAMAM
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ZEYNEP TAN PARLAK 0 %0 Detay
MAMAK
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ELİF KAYA 0 %0 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
KORHAN ÖZKIVANÇ 0 %0 Detay
POLATLI
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PURSAKLAR
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BARAN YALÇINKAYA 0 %0 Detay
SİNCAN
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NEVROZ BULAK 0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
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MUSTAFA ERBEK 0 %0 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
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