|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|CÜNEYT YILDIRIM
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ADİL BAŞKARA
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH BERKAY ULUÇAY
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|NURHAYAT ÖZKAN
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEKKE KOÇ
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|TÜRKAN DEMİR
|0
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM ÖZKAHRİMAN
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKİN AKBAY
|0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|İKRAM BEDİR
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN KIYAK
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT GÖKSU
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN KARAMAN
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT BAŞARAN
|0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ANIL SABAHATTİN KARLI
|0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DEMİR
|0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|SADIK YILDIZ
|0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP TAN PARLAK
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ELİF KAYA
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|KORHAN ÖZKIVANÇ
|0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BARAN YALÇINKAYA
|0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVROZ BULAK
|0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ERBEK
|0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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