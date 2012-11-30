DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET DELİKANLI 0 %0 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
İDRİS ELHAKAN 0 %0 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GENÇ 0 %0 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
SEMA GETLAÇ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN BÜRÇÜN 0 %0 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
REMZİ SÖNMEZ 0 %0 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL SEVEN 0 %0 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
KADRİYE İBİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN KOÇİN 0 %0 Detay