|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET DELİKANLI
|0
|%0
|Detay
|
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS ELHAKAN
|0
|%0
|Detay
|
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GENÇ
|0
|%0
|Detay
|
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMA GETLAÇ
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN BÜRÇÜN
|0
|%0
|Detay
|
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|REMZİ SÖNMEZ
|0
|%0
|Detay
|
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL SEVEN
|0
|%0
|Detay
|
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
|KADRİYE İBİN
|0
|%0
|Detay