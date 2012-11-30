DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
BERFİN TUNÇ 0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN ŞİK 0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AVCİ 0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN NAS 0 %0 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
GENCER DEMİRKAYA 0 %0 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ TUNÇ 0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ERGİN 0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SERACETTİN BAŞBOĞA 0 %0 Detay