DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET POLAT 0 %0 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
HALİT ORUÇ 0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN YILDIRIM 0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
ADALET AYDIN SÖZKESEN 0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET UKAŞ 0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE İNANMA 0 %0 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
AYLA ERKUT 0 %0 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
CUMALİ ÇELİK 0 %0 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSNİYE KAYA 0 %0 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
MİKAİL AKBALIK 0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
RIDVAN YAŞAR 0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ CAVİT NACAR 0 %0 Detay