|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET POLAT
|0
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT ORUÇ
|0
|%0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA ÇETİNKAYA
|0
|%0
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN YILDIRIM
|0
|%0
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|ADALET AYDIN SÖZKESEN
|0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET UKAŞ
|0
|%0
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE İNANMA
|0
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYLA ERKUT
|0
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMALİ ÇELİK
|0
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSNİYE KAYA
|0
|%0
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|MİKAİL AKBALIK
|0
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ULA
Açılan Sandık Oranı %0
|RIDVAN YAŞAR
|0
|%0
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ CAVİT NACAR
|0
|%0
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