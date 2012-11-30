|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER DÜNDAR
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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HACIBEKTAŞ
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HELİN ELİF GEYİK
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ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZIM KAYA
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇALIŞ
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ÇAT
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GÖRE
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GÖREME
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KALABA
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KARAPINAR
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KAVAK
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KAYMAKLI
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NAR
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ORTAHİSAR
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ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
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SULUSARAY
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TATLARIN
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UÇHİSAR
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YAZIHÜYÜK
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