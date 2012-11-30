DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BEGİT 0 %0 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
AYGÜL KAPIKAYALI 0 %0 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR KAHRAMAN 0 %0 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL AKBAŞ 0 %0 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KARAYILAN 0 %0 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
SUPHİ YİLANCI 0 %0 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
SERHAN PAYDAŞ 0 %0 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
RIDVAN YAVUZ 0 %0 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ DUSAK 0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEN KAYA 0 %0 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
SERHAT DİCLE İNAN 0 %0 Detay