DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSNÜ KAPLAN 0 %0 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ GEZ 0 %0 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
DOĞAN KESİCİ 0 %0 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ERGİN PEKER 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ TOPBAŞLI 0 %0 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN ÖZMEN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MÜLAZIM ÖZDEMİR 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SADETTİN GÖNENÇ 0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
NEDİM ORUÇ 0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT GÜLERYÜZ 0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜLLAH ARTAN 0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
FERDİ DOĞAN 0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
SADRETTİN ORUÇ 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
BARAN KIRTAY 0 %0 Detay