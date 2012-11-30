|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSNÜ KAPLAN
|0
|%0
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ GEZ
|0
|%0
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAN KESİCİ
|0
|%0
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ERGİN PEKER
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ TOPBAŞLI
|0
|%0
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN ÖZMEN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜLAZIM ÖZDEMİR
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SADETTİN GÖNENÇ
|0
|%0
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|NEDİM ORUÇ
|0
|%0
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KORU
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT GÜLERYÜZ
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜLLAH ARTAN
|0
|%0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERDİ DOĞAN
|0
|%0
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|SADRETTİN ORUÇ
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|BARAN KIRTAY
|0
|%0
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