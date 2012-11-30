DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

DEM Parti SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
MAHFUZ GÜLERYÜZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BAHATTİN BİLGİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ZEHRA YALÇIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
HAZAL ARAS
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
KIYMET TEMEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
DENİZ YILMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLTAN KIŞANAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL BÜLBÜL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
LEVENT SERHAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
SUZAN KOÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET RAUF KOCAMAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN KARADUMAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLÜSTAN SÖNÜK
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
TÜLAY KILINÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER EGE
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN BÜRÇÜN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NEZİR KARABAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ SAÇILIK
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA ARSLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
İHSAN SEYLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
CANAN AYTAÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
SADİYE AKOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
CEVAHİR KAYAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
AYFER FATMA ÇELİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
AYLİN HACALOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRETTİN KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
EVREN ÇEVİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLDEREN VARLİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
İZZETTİN ALTUN
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
SELMAN TUTUMLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
FERİDE KIZGİT
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKERİM ZIRIĞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SIDDIK AKIŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NURİ GÜNEŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
MERAL KARAKUŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
AKIN BİRDAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ARDIÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ZOZAN EFETÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN KARAHANCI
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP AKYOL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
İHSAN SARIYAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
CAHİDE DORAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MİZGİN ÖZKURT AKSU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
KADRİYE TURAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÜÇER
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ÖZGÜNEŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT KILIÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
SİBEL TEMEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULVAHAP EKİM
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ULUDAĞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
SIRRI SÖYLEMEZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
HELİN ELİF GEYİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
BAŞAK CANER AKTAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
NECMETTİN DURMUŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ZİVER GÜMÜŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN AYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
ENGİN GÜLESER
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
İNCİ AYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
SOFYA ALAĞAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
SEDEF KARAKURT
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
SEMİHA ŞAHİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
CELALEDİN ERKMEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN SALTAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
SADİ ÖZDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLCE VİDİNLİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
BEDRİYE ZIRIĞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
CEVDET KONAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
SANYA HAKİMOĞULLARI
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ZEYDAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ TOPBAŞLI
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
MERVE EYLÜL BÜTÜN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
CEYLAN TURĞUT
%0|0
0 0 0/0 0/0
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0