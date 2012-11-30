DEM Parti SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHFUZ GÜLERYÜZ
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAHATTİN BİLGİN
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEHRA YALÇIN
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAZAL ARAS
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|KIYMET TEMEL
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|DENİZ YILMAZ
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLTAN KIŞANAK
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL BÜLBÜL
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT SERHAN
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|SUZAN KOÇ
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET RAUF KOCAMAN
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN KARADUMAN
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLÜSTAN SÖNÜK
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|TÜLAY KILINÇ
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER EGE
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN BÜRÇÜN
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NEZİR KARABAŞ
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ SAÇILIK
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA ARSLAN
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN SEYLAN
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|CANAN AYTAÇ
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|SADİYE AKOĞLU
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVAHİR KAYAR
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYFER FATMA ÇELİK
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYLİN HACALOĞLU
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRETTİN KAYA
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|EVREN ÇEVİK
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLDEREN VARLİ
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZETTİN ALTUN
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|SELMAN TUTUMLU
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİDE KIZGİT
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKERİM ZIRIĞ
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SIDDIK AKIŞ
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NURİ GÜNEŞ
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|MERAL KARAKUŞ
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|AKIN BİRDAL
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ARDIÇ
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE KAYA
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZOZAN EFETÜRK
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN KARAHANCI
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP AKYOL
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN SARIYAR
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|CAHİDE DORAK
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MİZGİN ÖZKURT AKSU
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|KADRİYE TURAN
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÜÇER
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÖZGÜNEŞ
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT KILIÇ
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SİBEL TEMEL
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULVAHAP EKİM
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TÜRK
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ULUDAĞ
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SIRRI SÖYLEMEZ
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HELİN ELİF GEYİK
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|BAŞAK CANER AKTAŞ
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN DURMUŞ
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİVER GÜMÜŞ
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN AYDIN
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN GÜLESER
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|İNCİ AYDIN
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|SOFYA ALAĞAŞ
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDEF KARAKURT
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİHA ŞAHİN
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|CELALEDİN ERKMEN
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN SALTAN
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SADİ ÖZDEMİR
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLCE VİDİNLİ
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|BEDRİYE ZIRIĞ
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVDET KONAK
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SANYA HAKİMOĞULLARI
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ZEYDAN
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ TOPBAŞLI
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MERVE EYLÜL BÜTÜN
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|CEYLAN TURĞUT
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|