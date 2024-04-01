ALTINÖZÜ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.34|19.042RİFAT SARI
|%25.09 7.918
|%0 0
|%1.64 517
|%0 0
|%0 0
|%12.93 4.081
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.96|70.646İBRAHİM NACİ YAPAR
|%38.25 51.019
|%0 0
|%2.25 3.005
|%0 0
|%0 0
|%6.53 8.713
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%20.06 11.894
|
%64.49|38.228SAMİ ÜSTÜN
|%0 0
|%3.02 1.789
|%0 0
|%0 0
|%12.43 7.371
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%24.16 4.553
|
%53.16|10.019İBRAHİM GÜL
|%9.09 1.713
|%0 0
|%0 0
|%13.60 2.563
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%7.09 5.061
|
%45.83|32.693HALİL İBRAHİM ÖZGÜN
|%0 0
|%0.23 165
|%0 0
|%0 0
|%46.85 33.420
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%46.93|32.443BAHADIR AMAÇ
|%31.37 21.684
|%1.62 1.123
|%3.23 2.232
|%0.07 50
|%16.78 11.599
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%44.09|10.662ÖKKEŞ ELMASOĞLU
|%34.37 8.311
|%3.53 853
|%9.43 2.281
|%0.11 27
|%8.48 2.050
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.53|13.327SELAHATTİN ÇOLAK
|%3.67 1.123
|%0 0
|%21.50 6.583
|%0 0
|%0.29 88
|%31.01 9.495
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.08|51.077MEHMET DÖNMEZ
|%42.17 50.000
|%0 0
|%6.81 8.071
|%1.54 1.821
|%0.30 356
|%6.11 7.240
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.14|27.460ÖMER ERDAL ÇELİK
|%7.04 3.710
|%0 0
|%1.93 1.017
|%0.27 142
|%0.26 136
|%38.35 20.198
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%13.05 1.040
|%32.86 2.619
|%7.09 565
|%0 0
|%0 0
|%47.00 3.746
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.62|11.193BEKİR ALTAN
|%13.89 3.334
|%0 0
|%1.51 362
|%1.07 258
|%0.80 192
|%36.12 8.672
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.16|24.911AHMET YUMUŞAK
|%30.79 14.706
|%0 0
|%2.29 1.095
|%0 0
|%0.46 218
|%14.30 6.829
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%6.96 4.490
|%42.07 27.154
|%0 0
|%0.42 272
|%0 0
|%1.19 767
|%49.36 31.863
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.87|14.015MEHMET YALÇIN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%39.13 9.011
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.74|19.014
|%23.21 7.266
|%0 0
|%2.42 759
|%0 0
|%0 0
|%13.62 4.263
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.67|70.351
|%36.39 48.604
|%0 0
|%2.23 2.982
|%0 0
|%0 0
|%8.71 11.634
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%20.95 12.392
|
%63.17|37.364
|%0 0
|%3.15 1.863
|%0 0
|%0 0
|%12.73 7.529
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%24.11 4.540
|
%52.12|9.815
|%9.61 1.809
|%0 0
|%0 0
|%14.17 2.668
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%7.42 5.287
|
%50.89|36.248
|%0 0
|%0.32 230
|%0 0
|%0 0
|%41.36 29.459
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%42.50|29.136
|%32.94 22.583
|%2.46 1.686
|%4.05 2.774
|%0 0
|%18.06 12.384
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%41.34|9.965
|%35.04 8.447
|%4.23 1.020
|%9.59 2.312
|%0 0
|%9.80 2.363
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.89|14.479
|%6.06 1.832
|%0 0
|%18.66 5.640
|%0 0
|%0.41 123
|%26.98 8.157
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.71 49.183
|
%41.92|49.434
|%0 0
|%5.97 7.036
|%1.81 2.140
|%0.12 147
|%8.47 9.983
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.61|29.129
|%9.19 4.816
|%0 0
|%2.71 1.420
|%0.31 160
|%0 0
|%32.17 16.852
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%19.29 1.525
|%28.65 2.265
|%9.95 787
|%0 0
|%0 0
|%42.11 3.330
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.28|11.534
|%18.56 4.434
|%0 0
|%2.17 519
|%1.53 366
|%0 0
|%29.46 7.038
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.41|25.447
|%29.04 13.837
|%0 0
|%2.51 1.198
|%0 0
|%0 0
|%15.03 7.161
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%7.63 4.920
|
%48.68|31.375
|%0 0
|%0.67 435
|%0.10 64
|%1.46 940
|%41.46 26.720
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%63.88|14.639
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%36.12 8.278
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|RİFAT SARI
|19.537
|%63.19
|
|MEHMET YÜKSEK
|11.158
|%36.09
|
|HASAN MUTLU
|224
|%0.72
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|RİFAT SARI
|19.954
|%65.55
|
|MEHMET YÜKSEK
|6.942
|%22.80
|
|HÜSEYİN FANSA
|3.072
|%10.09
|
|ABDULHADİ BÜK
|382
|%1.25
|
|TAHİR EKER
|93
|%0.31
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MEHMET CAVİD ALKAN
|1.677
|%49.70
|
|MUSTAFA HAMMUTOĞLU
|1.596
|%47.30
|
|AHMET OKUR
|45
|%1.33
|
|MURAT ARICIOĞULLARI
|23
|%0.68
|
|MEHMET TAHİR BALCIOĞLU
|22
|%0.65
|
|SELAMİ TOKGÖZOĞLU
|9
|%0.27
|
|LEVENT DÖNMEZ
|2
|%0.06