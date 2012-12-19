HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
TURGUT KAHRİMAN 0 %0 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
YILDIRAY KORKUTAN 0 %0 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN AYAYDIN 0 %0 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
NEJDET ŞANLI 0 %0 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
METİN GÖRBÜZ 0 %0 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
UMUT GENÇ 0 %0 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KÖPRÜDÜZ 0 %0 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN TAN 0 %0 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN KAPLAN 0 %0 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSA BİRGÜN 0 %0 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT VURGUN 0 %0 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
FETHULLAH BEYAZÇİÇEK 0 %0 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ZİYA KANAT 0 %0 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN SOLAK 0 %0 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT TEMUR 0 %0 Detay