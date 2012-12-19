|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGUT KAHRİMAN
|0
|%0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YILDIRAY KORKUTAN
|0
|%0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN AYAYDIN
|0
|%0
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
|NEJDET ŞANLI
|0
|%0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN GÖRBÜZ
|0
|%0
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
|UMUT GENÇ
|0
|%0
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KÖPRÜDÜZ
|0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN TAN
|0
|%0
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN KAPLAN
|0
|%0
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA BİRGÜN
|0
|%0
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT VURGUN
|0
|%0
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FETHULLAH BEYAZÇİÇEK
|0
|%0
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİYA KANAT
|0
|%0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN SOLAK
|0
|%0
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT TEMUR
|0
|%0
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