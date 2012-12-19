HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Ankara Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM HALİL AKMEŞE 0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN AGAH 0 %0 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ALPSOY 0 %0 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULHALİM ÇELİK 0 %0 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TEKCANLI 0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
SEYFULLAH AVCI 0 %0 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE ALPSOY 0 %0 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
BAHRİ ALTINDAĞ 0 %0 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL YARDIMCI 0 %0 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS YILMAZ 0 %0 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZDEMİR 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
İHSAN DEMİR 0 %0 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN ALPSOY 0 %0 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ATEŞ 0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
ENGİN DİLBAZ 0 %0 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
HALİT TANLAK 0 %0 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT BİLİCİ 0 %0 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
SÜMEYRA YILMAZ 0 %0 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT GÜNAYDIN 0 %0 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKADİR ÖCÜT 0 %0 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULVAHAP KOYUNCU 0 %0 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
HAMDULLAH BAYRAM 0 %0 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
UBEYDULLAH ÇAKIR 0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL KİŞİ 0 %0 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ AKGÜL 0 %0 Detay