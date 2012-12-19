|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM HALİL AKMEŞE
|0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN AGAH
|0
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ALPSOY
|0
|%0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHALİM ÇELİK
|0
|%0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TEKCANLI
|0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYFULLAH AVCI
|0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE ALPSOY
|0
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHRİ ALTINDAĞ
|0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL YARDIMCI
|0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS YILMAZ
|0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN DEMİR
|0
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ALPSOY
|0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ATEŞ
|0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN DİLBAZ
|0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT TANLAK
|0
|%0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT BİLİCİ
|0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜMEYRA YILMAZ
|0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT GÜNAYDIN
|0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR ÖCÜT
|0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULVAHAP KOYUNCU
|0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMDULLAH BAYRAM
|0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|UBEYDULLAH ÇAKIR
|0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL KİŞİ
|0
|%0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ AKGÜL
|0
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