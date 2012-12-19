|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|SELMAN BAĞATIR
|0
|%0
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KOT
|0
|%0
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ULAŞKIN
|0
|%0
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT GÖKHAN
|0
|%0
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÇİÇEK
|0
|%0
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ORAL
|0
|%0
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES YAÇİN
|0
|%0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ YALÇIN
|0
|%0
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİLE BAĞATIR
|0
|%0
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHDİ DEMİR
|0
|%0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|HİCRET ALTUNER
|0
|%0
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRETTİN ÇERİOĞLU
|0
|%0
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEDENİ DAĞLI
|0
|%0
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN KETİR
|0
|%0
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
|VAHAP YILDIRIM
|0
|%0
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL BAHADIR
|0
|%0
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERAY YAZGILI
|0
|%0
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÖNALAN
|0
|%0
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVHER BAL
|0
|%0
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|SADIK TEKİN
|0
|%0
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