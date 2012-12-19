HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
SELMAN BAĞATIR 0 %0 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KOT 0 %0 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ULAŞKIN 0 %0 Detay
BANDIRMA
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MURAT GÖKHAN 0 %0 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÇİÇEK 0 %0 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ORAL 0 %0 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
ENES YAÇİN 0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ YALÇIN 0 %0 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİLE BAĞATIR 0 %0 Detay
GÖMEÇ
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MEHDİ DEMİR 0 %0 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
HİCRET ALTUNER 0 %0 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRETTİN ÇERİOĞLU 0 %0 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEDENİ DAĞLI 0 %0 Detay
KARESİ
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AYHAN KETİR 0 %0 Detay
KEPSUT
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VAHAP YILDIRIM 0 %0 Detay
MANYAS
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BİLAL BAHADIR 0 %0 Detay
MARMARA
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ERAY YAZGILI 0 %0 Detay
SAVAŞTEPE
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HASAN ÖNALAN 0 %0 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
CEVHER BAL 0 %0 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
SADIK TEKİN 0 %0 Detay