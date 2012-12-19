HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT ERGUNŞAH 0 %0 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN GÜNER 0 %0 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ BİNGÖL 0 %0 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN GÖKALP 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS EMİROĞLU 0 %0 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT KANAT 0 %0 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM KAYANTAŞ 0 %0 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN YILDIZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SADIK EVLİYAOĞLU 0 %0 Detay