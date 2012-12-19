|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT ERGUNŞAH
|0
|%0
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN GÜNER
|0
|%0
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ BİNGÖL
|0
|%0
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN GÖKALP
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS EMİROĞLU
|0
|%0
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SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT KANAT
|0
|%0
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZIM KAYANTAŞ
|0
|%0
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN YILDIZ
|0
|%0
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