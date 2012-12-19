HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT ŞENER 0 %0 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA CENGİZ 0 %0 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
FAHREDDİN KARAYNİR 0 %0 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA EROL 0 %0 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS AFŞİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ DENİZ 0 %0 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞEGÜL BALIK 0 %0 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞERİF TAN 0 %0 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KADRİ ECE 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
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