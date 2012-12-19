|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT ŞENER
|0
|%0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA CENGİZ
|0
|%0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHREDDİN KARAYNİR
|0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA EROL
|0
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS AFŞİN
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ DENİZ
|0
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞEGÜL BALIK
|0
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞERİF TAN
|0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KADRİ ECE
|0
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